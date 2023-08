Malore in vacanza ad Asiago, fissati i funerali di Emilio Bettiol

Un malore nel sonno mentre si trovava in vacanza ad Asiago, nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 agosto, ha strappato per sempre all'affetto dei suoi cari Emilio Bettiol, Cavaliere del Lavoro e titolare della Carrozzeria Roggia in Via Postumia a Treviso.

Una perdita enorme per la città che domani pomeriggio, lunedì 21 agosto, darà l'ultimo saluto al 77enne nel Duomo cittadino. Il funerale sarà celebrato alle ore 15 con partenza del corteo funebre dall'ospedale Ca' Foncello alle ore 14.45: punto di riferimento nel settore delle carrozzerie, soprattutto per il restauro di mezzi d'epoca, Bettiol era un grandissimo appassionato di ciclismo. La sua collezione di circa 80 bici d'epoca aveva dato vita ad una sorta di museo privato, tappa di tantissimi curiosi e appassionati delle due ruote. Nella collezione di Bettiol le bici di Fausto Coppi, Marco Pantani e il prototipo del record dell'ora di Francesco Moser. Storia del Novecento ciclistico. Emilio Bettiol lascia la moglie Disma, le adorate figlie Alessandra con Giorgio e Marta con l’amatissimo nipote Leonardo, la sorella Rosanna, i cognati, la cognata, uniti ai nipoti, amici e parenti. Dopo la cerimonia in Duomo il feretro sarà portato nel cimitero di San Lazzaro.