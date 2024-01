Maser ha un nuovo centenario: nonno Emilio spegne 100 candeline

Giovedì pomeriggio, 11 gennaio, il sindaco di Altivole con gli assessori Alida Vettoruzzo e Daniele De Zen hanno fatto visita a Emilio Bottin per festeggiare i suoi 100 anni, insieme ai quattro figli, nipoti e parenti vari.

La vita

Nato a Maser l’11 gennaio 1924, autonomo e in ottima salute vive da solo nella sua abitazione. Presidente da 45 anni dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (Ancr), sezione di Maser, Emilio Bottin è il simbolo di tutti coloro che hanno rischiato la vita in guerra per la Patria. Dopo aver concluso la quarta elementare e aver lavorato nel settore agricolo e calzaturiero, il 12 maggio 1943 è stato chiamato a far parte dell’Esercito Italiano. Fatto prigioniero, portato in Germania e internato in due lager, ha vissuto in condizioni terribili due anni di inferno patendo la fame, la sete e tanto tanto freddo rischiando più volte anche la vita tanto da far desiderare a lui e agli altri prigionieri che una bomba cadesse su di loro e ponesse fine a quelle sofferenze. La sua incredibile forza d'animo lo ha aiutato a riprendere in mano la sua vita quando, il 18 agosto 1945 ha fatto ritorno a casa. Terminata la quinta elementare, è diventato operaio calzaturiero altamente specializzato e, successivamente, responsabile produzione di diverse aziende leader del settore. Suo il progetto di una pinza pneumatica particolare in grado di semplificare le procedure operative, invenzione per cui ottenne il brevetto. In pensione dal 1984 è stato premiato con vari riconoscimenti per la partecipazione alla guerra. Dal 1994 è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, oltre ad aver ottenuto la medaglia d’Oro per le donazioni Avis.

Gli auguri

«Emilio Bottin è l’unica memoria vivente della Seconda Guerra Mondiale, lo è anche per le origini del fenomeno della calzatura sportiva, così importante nello sviluppo socio-economico della comunità maserina - le parole del Sindaco Claudia Benedos, che insieme agli assessori Vettoruzzo e De Zen ha portato una targa di riconoscimento ad Emilio Bottin e gli auguri di tutto il paese -. Un vero esempio di coraggio, forza e intraprendenza per tutta la comunità».