Il Ritorno, Emma Marrone incontra il pubblico al Cinema Edera

Incontro speciale al Cinema Edera di Treviso: domenica 4 dicembre Emma Marrone, seguitissima cantante italiana, arriverà nella Marca per presentare "Il ritorno", nuovo film di Stefano Chiantini dove recita il suo primo ruolo da protagonista.

Emma aveva vinto la nona edizione di "Amici", venendo consacrata nel 2012 dal trionfo al Festival di Sanremo. Seguitissima sui social, ha venduto milioni di dischi tra album e singoli ed è tra le artiste pop italiane più conosciute degli ultimi anni e ascoltate su Spotify. Quest'anno la svolta cinematografica: Emma ha deciso di mettersi alla prova recitando come protagonista nel film di Stefano Chiantini, "Il ritorno". Un ruolo intenso e drammatico, destinato a far conoscere al pubblico un nuovo lato della cantante fiorentina. Il tour promozionale farà tappa al cinema Edera di Treviso domenica 4 dicembre, alle ore 17.15. Emma sarà presente in sala per incontrare il pubblico all'inizio della proiezione. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 0422300224.

La trama del film

Teresa è una giovane donna, abita con Pietro in un quartiere periferico di una livida città del Lazio e hanno un figlio di circa un anno, Antonio. Una famiglia giovane che deve fare i conti con la mancanza di lavoro e le difficoltà economiche, Pietro poi non è propriamente la persona più affidabile e per Teresa non è facile tirare su quel bambino che neanche aveva cercato ma che ora è la sua forza. In qualche modo però ci sta riuscendo e le cose sembrano anche poter funzionare, almeno fino a quando i comportamenti di Pietro non finiscono per mettere a rischio lei e Antonio. Teresa allora per difendere il figlio arriva a compiere un gesto estremo, un gesto che le costa il carcere. Quando torna, ad accoglierla ci sono Pietro e Antonio, e la vita che dieci anni prima ha lasciato. Inizia così un percorso che dovrebbe colmare il vuoto creato da quel distacco forzato ma che finisce invece per amplificarlo ed esasperarlo. I contrasti e le difficoltà che il tempo trascorso si porta dietro prevalgono infatti sulla volontà e sull’amore. Dieci anni hanno cambiato molte cose, troppe, per tutti: per Teresa che non sa rientrare in una vita che non le appartiene più, e per Pietro e Antonio che ormai hanno un loro equilibrio e non sembrano disposti a metterlo in discussione. La verità è che il tempo e la distanza dividono inesorabilmente, e quelle vite non possono più stare insieme.