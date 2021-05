Ospedale San Giacomo: «Nessuna chiusura notturna per il reparto di Emodinamica»

Il dottor Carlo Cernetti, primario delle Cardiologie di Castelfranco Veneto e Treviso, replica alle voci di una presunta chiusura del servizio notturno del reparto di Emodinamica all'ospedale di Castelfranco Veneto.

«Il programma di trattamento dell'infarto miocardico acuto, attivo 24 ore su 24 presso l'ospedale San Giacomo, è stato inaugurato nel 2009 con risultati di elevata qualità confermati dai dati resi disponibili da Agenas - spiega il dottor Cernetti - Anche quest'anno, durante la pandemia, l’Emodinamica di Castelfranco Veneto si è confermata, per volumi e qualità di prestazioni erogate, ai vertici della regione con dati perfettamente sovrapponibili al 2018, 2019 e 2020, non solo a favore del proprio bacino di utenza ma esercitando anche una notevole attrazione nei confronti dei distretti limitrofi (il 25% delle prestazioni è stato erogato a pazienti provenienti da fuori provincia di Treviso e da fuori Regione). Non vi è quindi alcuna previsione di sospensione del programma di trattamento dell’infarto miocardico acuto h24 che proseguirà come previsto da scheda regionale».