Aveva salvato una donna finita in un canale: ora rischia il licenziamento

Un encomio ufficiale da parte del Comune. Questo quanto ha ricevuto ieri pomeriggio, intorno alle ore 15, il 23enne gambiano Cherno Jallow da parte del sindaco di Colle Umberto, Sebastiano Coletti. Un piccolo pensiero per riconoscere il gesto bellissimo effettuato dal ragazzo lo scorso 24 febbraio quando, in città, aveva salvato una 44enne di Conegliano dall'annegamento dopo essere finita con l'auto in un canale dell'Enel in via Menarè. Ieri, quindi, il primo cittadino e l’assessore Giovanni Fadelli lo hanno premiato per "il grande senso civico e lo straordinario coraggio dimostrato nel salvataggio di una donna". Nell'occasione il Comune ha poi scoperto che il giovane, che al momento lavora al controllo dei Green Pass alla Zoppas, rischia il licenziamento a fine mese a causa del termine per lo stato di emergenza nazionale. Proprio per questo il sindaco ha lanciato un appello affinché si possa trovare un posto di lavoro al ragazzo che si è reso disponibile per qualsiasi tipo di mansione.