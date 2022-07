/ Via P. L. Bello, 3/C

Manca la corrente elettrica: il distretto sanitario resta aperto

L'Ulss 2 aveva annunciato di dover interrompere le attività in programma lunedì 18 luglio a Motta di Livenza. Enel non potrà garantire la regolare fornitura di corrente ma la chiusura del distretto non ci sarà