Film su Ennio Doris: Banca Mediolanum offre a tutti l'ingresso al cinema

I biglietti per la prima proiezione di lunedì 15 aprile erano finiti in poche ore e così il cinema Cristallo di Oderzo si è visto costretto ad aggiungere altre due sere alla programmazione del film "Ennio Doris - C'è anche domani".

Girato in parte nella vicina Portobuffolè, il film diretto da Giacomo Campiotti vede nel cast Massimo Ghini, nei panni di Ennio Doris, e Lucrezia Lante della Rovere in quelli della moglie Lina. Le riprese avvenute a inizio ottobre scorso nel borgo trevigiano avevano sollevato la curiosità di molti residenti, interessati a scoprire come Portobuffolè e le altre location venete sono state rese sul grande schermo. Da qui spiegato l'entusiasmo per la prima proiezione andata subito sold out al Cinema Cristallo. Per le altre due proiezioni, in programma il 16 e 17 aprile alle 18.15 e 18.45, è arrivata una sorpresa del tutto inaspettata: i consulenti finanziari di Banca Mediolanum Oderzo hanno acquistato tutti i biglietti per entrambe le serate. Lo scopo è quello di offrire l'ingresso omaggio a tutti gli spettatori che vorranno andare a vedere il film martedì o mercoledì sera. Per questi due spettacoli non ci sarà quindi bisogno di pagare alcun biglietto.

Nel film Daniel Santantonio interpreta Ennio Doris da giovane (quindi nelle scene girate in Veneto) mentre Silvio Berlusconi sarà interpretato da Alessandro Bertolucci. Del cast fanno parte anche molti attori veneti tra cui il giovane Antonio Nicolai e Giulia Briata, la 34enne padovana uscita dalla scuola del Teatro Stabile del Veneto e balzata agli onori della cronaca la scorsa settimana per aver interpretato la mamma di Emma nell’ormai famoso spot della pesca di Esselunga.