Malore in casa, il professor Enrico Burei muore a 66 anni

Lunedì pomeriggio studenti e insegnanti dell'istituto Max Planck di Lancenigo si sono riuniti nella chiesa parrocchiale di San Pio X per dare l'ultimo saluto ad Enrico Burei, il professore di 66 anni stroncato da un inctus in casa..

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la notizia della morte di Burei è stata un fulmine a ciel sereno per familiari e colleghi del 66enne. L'insegnante godeva di buona salute, sarebbe andato in pensione l'anno prossimo. Nessuna avvisaglia poteva far presagire a quanto accaduto domenica 5 marzo quando la moglie l'ha trovato riverso a terra sul pavimento di casa. Due giorni prima aveva preso parte al collegio docenti. Ricoverato in terapia intensiva al Ca' Foncello, Burei ha perso la vita dopo dieci giorni di ricovero, giovedì scorso, 16 marzo. Con Burei se ne va una colonna portante dell'istituto scolastico di Lancenigo. Burei stava portando alla maturità la classe quinta già segnata dalla scomparsa di Davide Pavan, il 17enne di Morgano investito e ucciso dall'auto guidata da un poliziotto 29enne ora indagato per omicidio stradale. La scuola ha chiesto l'intervento di una psicologa dell'Advar per stare vicina ai giovani studenti colpiti da questi due lutti in pochi mesi. L'istituto vuole inoltre intitolare il laboratorio di elettronica proprio alla memoria del professor Burei, creando borse di studio con il suo nome per tributargli il giusto riconoscimento per i suoi anni di insegnamento al Planck. Burei lascia la moglie Laura, la figlia Elisa, il fratello Emilio uniti a parenti, colleghi ed amici tutti. Al termine del funerale la salma del docente è stata cremata.