Malore improvviso, il titolare dell'albergo Leon d'oro muore a 77 anni

Pieve di Soligo in lutto per la scomparsa improvvisa di Enrico Gemin, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 77 anni. Gemin è deceduto in ospedale a Conegliano dopo un breve ricovero dovuto a un malore improvviso che l'aveva colpito.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Gemin era molto conosciuto in paese come titolare dell'albergo Leon d'oro e della pizzeria Rico's. Grande appassionato di musica, aveva iniziato negli anni Settanta come disc jockey proprio al Rico's club. Tra le personalità più attive nella vita sociale di Pieve di Soligo aveva contribuito negli anni al rilancio del centro storico, sostenendo sempre molte attività sportive locali di cui era un grande appassionato. In tanti lo ricordano oggi come una vera e propria istituzione di Pieve di Soligo. Gemin lascia la moglie Emanuela, la figlia Tiziana, parenti ed amici tutti. I funerali saranno celebrati domani, martedì 20 ottobre, alle ore 15 nel Duomo di Pieve di Soligo.