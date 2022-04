Ente parco fiume Sile, nuovo parcheggio e passerella ciclopedonale

È stata la sala consiliare del Comune di Vedelago ad ospitare la riunione della comunità del Parco del Sile svoltasi giovedì 28 aprile. All'ordine del giorno l’approvazione di due specifiche varianti: la realizzazione della passerella ciclopedonale del fiume Sile tra i comuni di Roncade e Quarto d’Altino e di un parcheggio scambiatore in località Portegrandi e la variante stradale alla SP 68 “di Istrana” al centro abitato di Badoere, nel comune di Morgano.

Entrambe sono state approvate all'unanimità avviando, di fatto, l'iter dei rispettivi progetti. Prosegue dunque l’impegno del nuovo consiglio direttivo che, come annunciato in occasione dell’insediamento avvenuto nella primavera 2021, ha avviato un percorso di fattiva collaborazione con le amministrazioni comunali. Un'ottica in cui rientrano anche gli incontri della Comunità svolti in modo “itinerante” e ospitati, di volta in volta, da tutti i Comuni che compongono l’Ente parco del fiume Sile, al fine di creare un’azione sinergica che mira alla realizzazione di nuovi progetti di sviluppo.