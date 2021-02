Distrofia muscolare, operaio della Sedes Group muore a 42 anni

Ermes Vettoretto non ce l'ha fatta: il suo sorriso si è spento venerdì 19 febbraio a soli 42 anni dopo una lunghissima lotta contro la distrofia muscolare che gli era stata diagnosticata a soli 11 anni. Nonostante la malattia, Ermes non si è mai perso d'animo e, fino a quando le forze gliel'hanno consentito, ha voluto portare avanti il suo lavoro come operaio alla Sedes Group di Oderzo dov'è rimasto per ben 15 anni.

Nella speranza di guarire, Ermes ha cercato di vivere sempre una vita nel segno della normalità: originario di Mansuè si era diplomato come tecnico radio-amatore all'istituto professionale- La sua grandissima dedizione al lavoro, gli era valsa l'affetto e la stima di tantissimi amici e colleghi che oggi lo ricordano commossi. La distrofia, però, si è aggravata anno dopo anno. Negli ultimi mesi le condizioni di Ermes sono peggiorate drasticamente: non riusciva più a camminare e si spostava solo in carrozzina. Dopo i ricoveri negli ospedali di Oderzo, Treviso e Conegliano l'ultimo mese di vita lo ha trascorso all'hospice "Antica Fonte" di Vittorio Veneto. Ermes lascia mamma Mariangela, papà Paolo, i fratelli Walter con Angela e Diego con Annamaria, la piccola Gloria, nonna Elisa uniti ad amici e parenti tutti. I funerali saranno celebrati nella chiesa arcipretale di Mansuè, lunedì 22 febbraio alle ore 15.30.