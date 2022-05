Contromano in A27, premiati gli agenti che fermarono Victor Sanders

Il Giro d’Italia, anche quest’anno, ha fatto da cornice all’iniziativa "Eroi della sicurezza", arrivata all'undicesima edizione e nata dalla collaborazione tra polizia di stato e Autostrade per l’Italia con lo scopo di valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle strade ad alto scorrimento del Belpaese.

Il premio

Alla partenza della ventesima tappa Belluno-Marmolada, Autostrade per l’Italia ha consegnato un premio agli assistenti capo della polizia di stato Marco Levis e Fabrizio Intini, del distaccamento di polizia stradale Vittorio Veneto, per essere intervenuti lo scorso 30 marzo sulla A27 Belluno-Venezia bloccando l'auto di Victor Sanders che stava viaggiando contromano. La polizia stradale ha consegnato un premio anche a Fabio di Lenardo, operatore di esercizio della direzione di Tronco di Udine che lo scorso 3 aprile mentre percorreva l’autostrada A23 Udine-Tarvisio, veniva avvertito dalla Sala Radio della presenza di una vettura che stava percorrendo in retromarcia nella galleria Tarvisio. Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive ha ospitato 15 operatori della polizia stradale, con cui Aspi quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La polizia di stato, contestualmente, sta assegnando lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia un riconoscimento a 9 operatori di Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.

L'intervento

Il 30 marzo, quasi alla fine del loro turno di notte, gli assistenti capo Levis e Intini, avevano ricevuto la segnalazione di un’auto contromano lungo l’A27. I due agenti della stradale con tempestività e abilità riuscivano, attraverso la tecnica della safety car, a mettere in sicurezza gli automobilisti in transito. I due poliziotti, infatti, rallentando la velocità degli altri veicoli, consentivano ai conducenti di avvicinarsi gradualmente all’auto contromano, riuscendo ad intercettare ed infine fermare l’utente, il cestista 26enne in evidente stato confusionale risultato positivo all’etilometro, e che aveva guidato contromano per oltre 30 chilometri tentando di proseguire la sua folle marcia anche dopo essere stato fermato ed aver urtato il guardrail centrale.