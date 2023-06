Alluvione simulata, evacuate per esercitazione le scuole medie ed elementari

Dopo gli eventi climatici catastrofici che hanno colpito l'Emilia Romagna nelle ultime settimane, le scuole del Veneto sono state coinvolte in un'importante campagna di prevenzione in caso di avvenimenti alluvionali. In questo contesto giovedì mattina, 1º giugno, si è svolta un'esercitazione che ha coinvolto le scuole elementari e medie di Crocetta del Montello simulando un'evacuazione in caso di alluvione.

Presenti la polizia locale, il personale di Avab Valdobbiadene come coordinamento, la Protezione civile di Crocetta del Montello e Cornuda. Il sindaco Marianella Tormena, per l'occasione, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc). Tutti i ragazzi sino stati portati sul punto di raccolta ed è stata simulata anche la ricerca di 2 ragazzi dispersi rimasti nell'edificio con aiuto anche di unità cinofile.