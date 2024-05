Al Cimic l'esercitazione Lince Civetta plus: «Guerre sempre più tecnologiche»

Dai droni di ultima generazione all'intelligenza artificiale per individuare da remoto dispositivi e piattaforme nei vari terreni di guerra: le tecnologie più all'avanguardia in ambito bellico e militare sono state al centro dell’esercitazione "Lince-Civetta Plus 2024", organizzata per la prima volta alla caserma “Mario Fiore” di Motta di Livenza, sede del 7° Reggimento Cimic, oltre che al Poligono del Cellina Meduna, in provincia di Pordenone.

Lunedì scorso, 13 maggio, oltre 150 militari della Brigata Informazioni Tattiche dell’Esercito (unica nel suo genere in Italia), hanno dato il via all'esercitazione mirata al consolidamento e alla sincronizzazione della "Manovra Informativa", ossia la fusione e sincronizzazione di più capacità specialistiche a supporto di una Grande Unità di Combattimento su un ipotetico terreno di guerra. Una vera e propria task force con tende e campo base allestiti in tempi record all'interno della caserma Fiore dove, venerdì 17 maggio, la Brigata Informazioni Tattiche porterà a termine l'addestramento.

Il Generale di Brigata Adriano Russo e il Colonnello Ugo Proietto, Comandante del 7° reggimento Cimic, spiegano così l'attività svolta dai militari a Motta di Livenza: «Negli scenari di guerra attuali tecnologia e addestramento sono diventati pilastri essenziali per lo sviluppo di tutte le attività che coinvolgono l’Esercito. In quest'ottica l'esercitazione all'interno del Cimic serve a sperimentale tecnologie innovative come lo Space Support Coordination Element, una cellula inserita in grande unità da combattimento che si occupa di integrare i servizi spaziali nella pianificazione e condotta delle operazioni terrestri. Molto importanti anche gli studi in materia di intelligenza artificiale, sia per il riconoscimento automatico degli oggetti bellici, sia nel settore dei droni il cui utilizzo sta avvenendo in maniera massiccia nei conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese. Tecnologie che, fino al secolo scorso, erano inimmaginabili».

La sperimentazione e l’applicazione di nuove tecnologie in ambito bellico rientra nell’importante processo di sviluppo addestrativo e di ammodernamento intrapreso dall’Esercito Italiano per perfezionare la capacità di operare in un contesto sempre più complesso. La Brigata Informazioni Tattiche, nata nel 2018 ma riconfigurata nel 2022, ha scelto la sede del Cimic in quanto reggimento di eccellenza e punto di riferimento nelle sfide tecnologiche degli scenari bellici internazionali, presenti e futuri.