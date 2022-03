Sinergia tra esercito e vigili del fuoco: a Treviso continua l'addestramento congiunto

In conformità agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), gli operatori dei Vigili del Fuoco di Treviso hanno tenuto un corso di formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio della caserma “Cadorin”, sede del 33° reggimento EW dell’Esercito Italiano. Durante l'attività addestrativa, che rientra nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso ed il 33° reggimento EW, il personale designato alla sicurezza della caserma, oltre ad approfondire a livello teorico la strategia antincendio in caso di emergenza, si è addestrato allo spegnimento di incendi con l’uso di estintori e di idranti fissi.

Il corso, in linea con le disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 inerente ai “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza sui luoghi di lavoro”, ha permesso agli uomini e alle donne del 33° di far conoscere e applicare le norme di base della protezione antincendio e delle relative procedure da attuare in caso di emergenza, in modo da condurre in sicurezza ogni attività e, allo stesso tempo, garantire una pronta ed efficace capacità di intervento in situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi sia in Patria sia nelle operazioni fuori dal territorio nazionale.

L'attività, svoltasi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha permesso di sviluppare sinergie addestrative e operative attraverso corsi di formazione, scambi di esperienze ed esercitazioni congiunte. La cooperazione prevede la condivisione di risorse specifiche al fine di elevare il livello professionale del personale che opera nel campo della sicurezza all’interno della “Cadorin”.