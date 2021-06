Novità per l'estate ad Asolo: attivato un nuovo servizio di bus navetta serale

Il Comune di Asolo ha attivato, per la stagione estiva, un servizio di bus navetta serale per agevolare l’accesso al centro storico di turisti e cittadini. Il servizio, interamente gratuito, sarà attivo ogni sabato sera a partire dal 26 giugno fino al 2 ottobre, con partenze presso il parcheggio dell’ex ospedale e arrivo in Piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico della città. I bus navetta viaggeranno ogni 15 minuti a partire dalle ore 20.30 fino alle ore 22.45. L’ultima navetta percorrerà il tragitto verso l’ex ospedale alle 22.55.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’Assessore ai Trasporti Rosy Silvestrini che, visto il successo ottenuto lo scorso anno, ha riproposto il servizio anche per il 2021. L’estate asolana, dopo il difficile periodo dovuto alla pandemia, si preannuncia vivace e ricca di eventi, perciò è quanto mai fondamentale rendere il centro storico comodamente accessibile, offrendo a tutti un’alternativa all’utilizzo dell’automobile. Si eviteranno in questo modo eventuali problemi di viabilità dovuti a un’eccessiva concentrazione di mezzi in cerca di un parcheggio libero.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente farsi trovare nei pressi delle fermate: alla partenza presso il parcheggio dell’ex ospedale in via Forestuzzo, al ritorno in Piazza Garibaldi, in corrispondenza della Fontana Maggiore. Il servizio sarà realizzato da Autoservizi De Zen Michele, azienda attiva sul territorio già da molti anni con il servizio di trasporto pubblico locale e di trasporto in orario scolastico.