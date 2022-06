Estate in H-Farm: digital summer camp, laboratori sul metaverso, inglese e sport

Laboratori digitali, sport, corsi di inglese, lavori del futuro e un viaggio alla scoperta del metaverso e del coding: sono tanti, diversi e stimolanti i camp che compongono l’offerta estiva 2022 di H-FARM, pensate per offrire un’esperienza in cui chi partecipa può imparare, esplorare e sperimentare in un contesto di apprendimento e divertimento. Il learning by doing è da sempre l’approccio che guida H-FARM, ed è anche uno degli elementi fondamentali del loro successo in questi anni di attività, con migliaia di bambini e ragazzi coinvolti, insieme alla cornice unica del Campus, con i suoi 51 ettari immersi nella natura del Parco Naturale del Sile.

A partire dagli Sparx Summer Camp, con oltre 30 laboratori tra cui scegliere, dai 5 anni fino ai 19, che spaziano tra digital - con robotica, elettronica creativa, droni, esports, effetti speciali, IoT, virtual reality, self driving; sport - padel, BMX&Skate, danza moderna, basket, calcio con VENEZIA FCG e volley con Francesca Piccinini; inglese in collaborazione con H-FARM International School e i nuovissimi Urban con parkour, hip hop e graffiti. I camp si svolgeranno dal 27 giugno al 2 settembre.

A luglio prenderà il via anche la Scuola di Orientamento di H-FARM College, pensata per gli studenti delle superiori, dai 14 ai 18 anni, che devono ragionare sul loro futuro e su quale strada prendere dopo la maturità. Una full immersion, dal 4 all’ 8 luglio, tra workshop, confronti, discussioni accompagnati da mentor e docenti universitari. Metaverso, coding, intelligenza artificiale, computer grafica: un viaggio alla scoperta delle basi del mondo digitale che ci circonda, le tecnologie impiegate e gli strumenti necessari per costruirlo. Con questo obiettivo BigWave, la nuovissima scuola di programmazione di H-FARM, presenta tre summer camp che proiettano i partecipanti nel mondo virtuale che oggi più che mai è al centro della sperimentazione digitale. Per ragazzi dai 16 anni, a partire dall’11 luglio.

Infine, per chi vuole prepararsi per i testi di ammissione alle più importanti università estere e italiane, i SAT Summer Camp offrono 150 ore di lezioni, 3 simulazioni d’esame e 24 ore di talk ispirazionali tenute dai migliori SAT performer, in collaborazione con laureati Oxford e Stanford di Valdo Academics. Da giugno a settembre, e per la prima volta anche per tutto il mese di agosto, i Summer Camp di H-FARM possono essere vissuti con formula giornaliera oppure overnight, dormendo nel Campus di H-FARM.