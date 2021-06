Estate a Treviso, ecco i campus gratuiti del PIME

Campus gratis fino a 4 settimane di frequenza con il contributo alle famiglie del comune di Treviso in base alla fascia ISEE e per bambini con disabilità

I campus estivi PIME per bambini e giovani dai 6 ai 12 anni a Treviso si terranno da lunedì 5 a venerdì 30 Luglio e da lunedì 30 Agosto a venerdì 10 Settembre nella storica sede dell'Istituto in via Sebastiano Venier 32. Il programma dal titolo “Girotondo gioca tutto il mondo” punta a far vivere il gioco come un ponte tra le diverse culture per conoscere meglio sé stessi e gli altri. Sono disponibili diversi format: l'intera giornata 8.30/9-16.30/17, la sola mattina 8.30/9- 12.30/13 e anche i pre campus dalle 8 alle 8.30 e i post campus dalle 17 alle 17.30.

Per prenotare: https://centropime.org/campus-2021-treviso/. Anche quest’anno sono disponibili gli sconti del 10% per fratelli/sorelle a partire dal secondo/a e per l’iscrizione a più settimane consecutive prenotate e pagate in anticipo. Inoltre,grazie alle agevolazioni distribuite dall'Amministrazione Comunale della città le famiglie con minori tra 0 e 17 anni residenti nel Comune di Treviso possono richiedere un contributo in base al valore dell'Attestazione ISEE 2021 mentre il Comune sostiene l'intero costo per figli minorenni portatori di handicap fino a 4 settimane di frequenza.

La domanda va presentata entro il 31 Agosto 2021. Il modulo di richiesta è scaricabile al linj: https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/dettaglio/contenuto/contributo-famiglie-centri-estivi Una volta compilato, va inviato tramite email agli indirizzi postacertificata@cert.comune.treviso.it e scolastico@comune.treviso.it indicando nell'oggetto "Richiesta contributo per frequenza centri estivi 2021". Oppure via posta all'indirizzo "Comune di Treviso – via Municipio 16 - 31100 Treviso"; a mano presso l’Ufficio Protocollo, via Municipio, 16 (orari di ricevimento: dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17) Il Campus: si svolge negli gli spazi all’aperto della casa del Pime che comprendono un chiostro, un ampio giardino e un campo da calcio in erba.

Qui, attraverso gli strumenti della pedagogia attiva, gli educatori del PIME accompagneranno i ragazzi in un viaggio immaginario fatto di giochi, racconti e tradizioni provenienti da tanti Paesi diversi all’insegna del divertimento e della multiculturalità. Si faranno laboratori manuali e creativi, giochi di ruolo e di piccoli gruppi, simulazioni e racconti animati, attività corporee e teatrali, affinché i piccoli partecipanti possano scoprire e interiorizzare i valori proposti sperimentando la bellezza dello stare insieme. Per info: Responsabile Campus Estivo: Francesca Marangon:+39 389 785 1440. Segreteria: campus@pimemilano.com.