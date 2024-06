“E…state a Villorba 2024”, presentato il programma: 18 gli eventi in calendario

Parte il 22 giugno con la Festa Internazionale della Musica e si conclude il 21 agosto con il teatro per i più piccoli la rassegna estiva di spettacoli all’aperto, con due novità. Sabato 29 giugno la prima edizione del Festival dell’Inclusione: approfondimenti, sport e arte per abbattere le barriere tra le persone. Domenica 28 luglio il Premio Lirico “Città di Villorba” con il celebre tenore Fabio Sartori. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti.

Sono ben 18 gli eventi della rassegna estiva “E…state a Villorba 2024”, tra musica dal vivo, cinema all’aperto, teatro per famiglie. Eventi distribuiti su tutto il territorio delle quattro frazioni, a valorizzare i luoghi significativi e di aggregazione presenti in città.

Due le grandi novità di questa edizione. Sabato 29 giugno alla barchessa di Villa Giovannina a Carità la prima edizione del Festival dell'Inclusione, un'occasione straordinaria per celebrare la diversità attraverso lo sport e le arti. Una giornata intera, dalle ore 10 alle 22, fatta di eventi, dibattiti e approfondimenti, performance teatrali e di danza, sport e ovviamente inclusione.

Domenica 28 luglio, poi, alle ore 21:15, sempre al parco di Villa Giovannina, andrà in scena la prima edizione del Primo Premio Lirico “Città di Villorba”. Eseguirà le musiche di Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini e Georges Bizet l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Giorgio Sini. Padrino e ospite internazionale d’eccezione: il tenore Fabio Sartori. Un premio che ha l’obiettivo di ispirare piccoli musicisti del territorio a diventare grandi artisti, come colui che ha chiamato “casa” Villorba, ovvero il grande tenore Mario del Monaco.

“Si tratta di una rassegna ampia nel numero di eventi e variegata nei generi di appuntamenti – spiega il sindaco Francesco Soligo – in grado di attrarre e coinvolgere persone di tutte le età e diversa estrazione. Abbiamo deciso di organizzarla come fosse un lungo festival itinerante nel territorio, per valorizzare non un solo luogo, ma molti punti di interesse presenti nel nostro Comune. I due eventi principali, Festival dell’Inclusione e Primo Premio Lirico Città di Villorba, rappresentano due assolute novità di primissimo livello, con personalità di caratura internazionale. Campioni paralimpici nella prima, il celebre tenore Fabio Sartori nella seconda, solo per citarne alcuni. Credo dunque che questa rassegna possa catalizzare interesse ben oltre il nostro territorio”.

“Le performance del Gruppo Alcuni, i suoni della Banda all’albo e il fascino del Blues e del Jazz saranno solo alcuni dei momenti indimenticabili che arricchiranno il nostro calendario estivo, promettendo intrattenimento e ispirazione per tutti - aggiunge l’assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Lisa Martelli - parallelamente agli eventi saranno condotte anche attività formative nelle biblioteche di Villa Giovannina e Lino Armellin. Questi eventi rappresentano un vero arricchimento per la nostra vita comunitaria e creano opportunità di crescita non solo culturale e artistica, ma anche sociale”.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita. In caso di maltempo, si svolgeranno in una sede sostitutiva al coperto, con gli stessi orari.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA

Sabato 22 giugno si comincia con la Festa Internazionale della Musica, un viaggio emozionante attraverso note e melodie, con artisti che trasformeranno le strade di Villorba in un palcoscenico vivace e coinvolgente. Dalle 10 alle 21 musica dal vivo in diversi punti della città: Parco di Villa Giovannina (Lancenigo), Auditorium Mario del Monaco (Catena), Piazza Aldo Moro (Carità), via Marconi al civico 120 (Catena) e via Chiesa al civico 9 a Villorba.

Lunedì 24 giugno all’Anfiteatro di Catena (piazza Pinarello) alle 21:15 il primo dei 6 appuntamenti di Cinema all’Aperto, con la proiezione di “Tolo Tolo” del comico Checco Zalone.

Sabato 29 giugno taglio del nastro del Festival dell'Inclusione, dalle 10 alle 22, alla Barchessa di Villa Giovannina. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Paralimpico Veneto (CPV), Team Veneto - Special Olympics, Unified Sports for All e la Banda Comunale Albino Gagno. Dopo i saluti iniziali, ci sarà l’intervento del vescovo di Treviso, Mons. Michele Tomasi, delegato allo sport per la Conferenza Episcopale Triveneta. Seguirà lo spettacolo inclusivo della Polisportiva Terraglio. Alle 10:30 Ruggero Vilnai, presidente del CPV, e lo psicologo e giocatore di Powerchair Hockey Gianmarco Panizzo parleranno della gestione e promozione dell’attività sportiva paralimpica. Alle 11:40 una seconda performance di danza inclusiva e alle 12 Davide Meneghini, consigliere comunale a Padova affetto da acondroplasia, forma di nanismo che colpisce braccia e gambe, discuterà dell'inclusione lavorativa e sociale nel 2024, seguita da un'ulteriore performance di danza. Alle 15:00 Antonella Stelitano, giornalista trevigiana che si occupa di sport e diritti, tratterà il tema dello sport e inclusione, con esempi ispiratori come Silvia Biasi, atleta paralimpica componente della nazionale di sitting volley. Il vernissage della mostra fotografica di Riccardo Pravettoni avrà luogo alle 16:15. Seguirà, alle 17:30, l'intervento di Daniele Furlan, presidente dell'Associazione Melograno, sul tema della ripresa e resilienza. Alle 18:00 al Campo Polisportivo di via Marconi, si terrà una partita di calcio unificato tra squadre composte da atleti con disabilità intellettiva e partner normodotati, organizzata da Special Olympics. La serata si concluderà alle 21:00 in Piazza Aldo Moro con lo spettacolo degli Ugualmente Artisti e della Banda Comunale Albino Gagno.

Lunedì primo luglio alle 21:15 secondo appuntamento di Cinema all’Aperto all’Anfiteatro di Catena con la commedia sentimentale “Ticket to Paradise” di Ol Parker.

Venerdì 5 luglio alle 21:15 in Piazza Aldo Moro a Carità andrà in scena il teatro per bambini con “Mistero al Museo” a cura della compagnia “Gli alcuni” con Capi e l’Assistente.

Lunedì 8 luglio alle 21:15 terzo appuntamento con il Cinema all’Aperto al parco delle scuole medie Scarpa con “Aladdin” di Guy Ritche.

Giovedì 11 luglio alle 21:15 un concerto di musica leggera dal titolo “Aretha e le altre” con Sara Righetto Band.

Sabato 13 e domenica 14 luglio alle 21:00 nel sagrato della Chiesa di Villorba due serate per la nona Rassegna Bandistica con la Banda Comunale Albino Gagno.

Lunedì 15 luglio alle 21:15 ancora al parco scuole medie Scarpa torna il Cinema all’Aperto con la commedia “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani.

Venerdì 19 luglio ospite un grande nome, quello del celebre chitarrista Tolo Marton, al centro della serata musicale al Parco di Villa Giovannina a Carità, con un live di musica blues. Dalle 21:15 con Marton si esibiranno Willy Mazzer & The Headhunters blues band, la partecipazione straordinaria di Luciano Buosi, pianista e direttore d’orchestra.

Lunedì 22 luglio alle 21:15 altro appuntamento con il Cinema all’Aperto con il film “Top Gun – Maverick” al Parco di Villa Giovannina a Carità.

Domenica 28 luglio alle 21:15 al Parco di Villa Giovannina a Carità al via il Primo Premio Lirico “Città di Villorba” in ricordo dell’ex assessore Paolo Traversi. Si esibirà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta dal maestro Giorgio Sini, sulle musiche di Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini e Georges Bizet. Ospite internazionale d’eccezione e padrino di questa prima edizione del Premio: il tenore Fabio Sartori. La Gran Soirée di lirica sarà un’occasione unica per celebrare non solo la grande tradizione lirica di Villorba, ma anche per onorare il compleanno del tenore Mario Del Monaco (nato il 27 luglio 1915 a Firenze, scomparso a Mestre nel 1982) e per ricordare lo scomparso Paolo Trevisi, attore e regista lirico, ex assessore alla Cultura Villorba, che tanto ha fatto per la promozione della lirica nel territorio villorbese. Durante questa serata speciale, sarà ufficialmente istituito il “Premio Lirico Città di Villorba”, con l’obiettivo di incoraggiare i giovani del territorio a studiare musica. Il riconoscimento sarà assegnato ad un giovane talento lirico legato al territorio locale da un’apposita commissione istituita dall’amministrazione comunale.

Lunedì 29 luglio alle 21:15 torna al Parco di Villa Giovannina a Carità il Cinema all’Aperto, con il film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” tratto dal libro di Dino Buzzati.

Mercoledì 31 luglio altra serata teatrale per bambini con “I musicanti di Brema” alle 21:15 al Parco di Villa Giovannina a Carità, con la compagnia “Gli alcuni” e con Polpetta e Frollino.

Domenica 4 agosto un evento musicale molto particolare. Alle 5:30 del mattino nel parco di Villa Giovannina un momento musicale: il “Risveglio all’alba” con la Banda Comune Albino Gagno.

Ultimo appuntamento della rassegna mercoledì 21 agosto alle 21:15 al Parco di Villa Giovannina con “Arlecchino si fa in tre”, teatro per bambini, con la regia di Alberta Toninato.