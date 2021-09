Estremamente vulnerabili e terza dose: posti dedicati negli Hub

E’ possibile prenotare da oggi, con posti disponibili a partire da lunedì 27 settembre, ma i pazienti in cura presso le Unità Operative di Ematologia, Dialisi e Nefrologia non dovranno iscriversi sulla piattaforma

L’Ulss 2 Marca trevigiana, nell’ambito della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, per dare seguito alla somministrazione della terza dose addizionale nella categoria dei soggetti estremamente vulnerabili mette a disposizione posti dedicati sul portale regionale per la prenotazione al seguente link. E’ possibile prenotare da oggi, con posti disponibili a partire da lunedì 27 settembre. Come da Circolare Ministeriale rientrano nella categoria degli estremamente vulnerabili coloro che presentano le seguenti condizioni:

- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

- attesa di trapianto d’organo;

- terapie a base di celluleT esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);

- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

- immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

- dialisi e insufficienza renale cronica grave;

- pregressa splenectomia;

- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

I pazienti in cura presso le Unità Operative di Ematologia, Dialisi e Nefrologia non dovranno iscriversi sulla piattaforma ma verranno contattati direttamente dai Servizi in cura che provvederanno alla loro vaccinazione in sedute dedicate.

I Centri vaccinali presso i quali è possibile, per gli estremamente vulnerabili, prenogare la terza dose sono:

- VEDELAGO - Nido integrato “La Tartaruga” Via Fogazzaro 8. Aperto fino al 30/09/2021 da lunedì a domenica dalle 8 alle 20.00. Dal 01/10/2021 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20.

- GODEGA DI SANT’URBANO PalaFiera. Aperto fino al 30/09/2021 da lunedì a domenica dalle 08.00 alle 20.00. Dal 01/10/2021 apertura da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20.

- VILLORBA Centro HUB (Ex Maber). Aperto da lunedì a domenica dalle 08.00 alle 20.

Nelle giornate di sabato 2/10 e domenica 3/10, al fine di facilitare l’accesso degli utenti per i quali è prevista la terza dose addizionale è in programma l’apertura “straordinaria" dei Centri Vaccinali di Godega per il distretto di Pieve e Vedelago per il distretto di Asolo. Per terza dose addizionale si intende una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria in quei soggetti con patologia o sottoposti a terapia che provocano immunosoppressione.