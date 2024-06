Addio al fotografo Ettore Bragaggia: «Treviso perde un pezzo della sua storia»

La magia della fotografia ti ha sempre accompagnato nella tua lunga vita: si apre con queste parole l'epigrafe di Ettore Bragaggia, "Tete" per amici e conoscenti, storico fotografo trevigiano mancato all'affetto dei suoi cari mercoledì 26 giugno all'Isra di Santa Bona. Aveva 98 anni.

La notizia della sua scomparsa ha fatto in poche ore il giro della città, suscitando cordoglio e commozione. Artigiano della fotografia professionista, Bragaggia si è sempre distinto per il suo impegno nella dimensione sociale. Sulla sua pelle aveva vissuto le asprezze e le sfide del ‘900, militando da partigiano nelle file della divisione Nannetti della Brigata Mazzini. Nel Dopoguerra aveva deciso di lasciare l'amata Treviso ed emigrare in Argentina ma, al suo ritorno nella Marca ha voluto impegnarsi in politica diventando consigliere comunale del partito Repubblicano proprio a Treviso. Socio dell’Istresco (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea della Marca) sono in molti oggi a ricordarlo a spasso per le vie del centro con le immancabili caramelle e la sua macchina fotografica a tracolla, per scattare immagini di ciò che vi era di bello e di brutto in città. Sempre con la battuta pronta e persona di gran cuore, Bragaggia ha lasciato un segno davvero importante a Treviso, come testimoniano le centinaia di attestazioni d'affetto condivise in queste ore. Il frutto del suo lavoro fotografico di mezzo secolo rimane in eredità alla comunità trevigiana ed è liberamente consultabile presso il Fast, istituzione cui la Regione ha affidato di recente il deposito legale delle immagini fotografiche dell’intero Veneto. Un riconoscimento che procura un moto d’orgoglio per una realtà culturale cui si rivolgono ricercatori universitari, studenti, giornalisti, professionisti, aziende, istituzioni di natura diversa e moltissimi cittadini, interessati a coltivare la storia della loro comunità. Bragaggia lascia i figli Laura e Luciano (anche lui fotografo come il padre), il nipote Alberto, la pronipote Alyssa uniti ad amici e parenti tutti. L'ultimo saluto a Bragaggia sarà celebrato in forma laica sabato 29 giugno alle ore 10.30 nella sala del commiato del cimitero di Santa Bona.