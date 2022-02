Addio al giostraio Ettore Dalla Santa Casa, gigantografia sul suo tagadà

«Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso, che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Ciao papà». Ettore Dalla Santa Casa è mancato all'affetto dei suoi cari nella giornata di giovedì 17 febbraio e i figli hanno voluto ricordarlo con queste parole scritte su un grande striscione e una gigantografia di tre metri posizionata sopra il suo tagadà.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Dalla Santa Casa era uno dei giostrai più conosciuti nella Marca: aveva 81 anni e, dal 2017, aveva dovuto lasciare il mondo dei luna park per dei gravi problemi di salute ai polmoni che gli sono costati la vita. Negli ultimi giorni era stato ricoverato all'ospedale di Vittorio Veneto. Giovedì 24 febbraio, alle 14.30, i funerali nella chiesa di Ponte della Priula dopo una grande festa di commiato organizzata dalla famiglia di giostrai a Susegana prima dell'inizio della cerimonia. Un addio in pompa magna per ricordare un personaggio simbolo di tante fiere ed eventi.

Dalla Santa Casa era nato con gli spettacoli viaggianti, ereditando il mestiere dal papà. La prima attrazione dove aveva lavorato era stata il tiro a segno, passando poi alle catenelle ed infine al tagadà, oggi gestito dal figlio Patrick che porta ancora la giostra in giro per tutta Italia. Non appena la notizia della scomparsa di Ettore ha iniziato a diffondersi in Rete sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati a Susegana. Dalla Santa Casa lascia l'amata moglie Emilia (conosciuta da tutti come Sandra) e i figli Patrick, Mirio, Ennio e Maurizio.