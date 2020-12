Addio a Ettore Merotto, anima della Pro loco di Col San Martino

«È con dolore che siamo venuti a conoscienza della scomparsa del nostro consigliere e gran amico Ettore, custode dei locali della Pro loco e governatore della cucina e del suo magnifico spiedo domenicale. A lui va il nostro più sincero grazie per essere stato un punto di riferimento e un gran maestro, in quanto la Pro loco, come lui diceva, era la sua seconda casa».

Con queste parole il Consiglio della Pro Loco di Col San Martino ha voluto salutare uno dei suoi volontari più conosciuti e stimati. Ettore Merotto è mancato domenica sera in ospedale, lasciando moglie e due figli. Aveva 73 anni. A piangerlo, insieme ai familiari, ci sono però anche decine di persone che l'avevano conosciuto per il suo ruolo nell'associazionismo locale. Il suo spiedo resta ancora oggi indimenticabile per tutti coloro che l'hanno assaggiato. Ettore iniziava a prepararlo alle 4 del mattino ed è arrivato a cucinare fino a 220 porzioni. Sempre disponibile ad accogliere fornitori o semplici passanti nella sede della Pro Loco era stato nominato Consigliere dell'associazione. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Col San Martino dove domani, mercoledì 30 dicembre alle ore 15, saranno celebrati i funerali.