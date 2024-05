Egenio in Via Di Gioia in concerto a Suoni di Marca: «Unica data in Veneto»

Eugenio In Via Di Gioia sono senza dubbio un fiore all’occhiello della scena indie-pop all’italiana e nel corso di pochissimo tempo sono riusciti a distinguersi grazie a canzoni che riflettono una personalità dirompente, solare e fantasiosa a cui piace giocare e riflettere sui temi attuali.

Quello che li aspetta per l’estate 2024 non sarà un tour bensì “un concerto”, anzi, una brevissima serie di cinque date sparse per la penisola tra cui una unica in Veneto: martedì 23 luglio a Suoni di Marca, il festival sulle Mura di Treviso. “Forse vi ricorderete di loro per canzoni come” Altrove, Tsunami, Chiodo fisso, Eurovision in Turin e Giovani illuminati ma gli Eugenio In Via Di Gioia sono molto di più di una semplice band. Attivi dal 2013, Eugenio, Lorenzo, Paolo ed Emanuele hanno sempre fatto parlare di sé se non per la musica, per le loro iniziative a scopo sociale e le trovate comunicative sempre di forte impatto e al passo coi tempi. Dalla frase “Ti amo ancora” scritta su tutta Piazza San Carlo a Torino con 4000 gessetti e 3000 metri di nastro di carta con l’aiuto di altri 150 fan per il lancio dell’album Terra, ai progetti di beneficenza durante il primo periodo della pandemia da Covid-19, fino all’inno “ufficioso” dell’Eurovision 2022 tenutosi proprio nella loro città. La musica ovviamente ha sempre giocato un ruolo chiave nel lavoro del gruppo e si può riconoscere un costante crescendo nel corso della loro carriera. Dai tour completamente sold out nei club e nei teatri di tutt’Italia alla vittoria dei premi Mia Martini tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 e il Premio della critica Buscaglione nel 2013, passando per le collaborazioni con Willie Peyote, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Francesca Michielin, Elio e il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Gli Eugenio In Via Di Gioia sono tra i protagonisti della kermesse trevigiana che quest’anno torna alla formula classica con gli ingressi a contributo responsabile, eliminando gli eventi a biglietto. Oltre alla band torinese gli altri ospiti annunciati sono i Santi Francesi (12 luglio), Gio Evan (16 luglio) e Paolo Benvegnù e La Crus (18 luglio) ma i nomi da svelare sono ancora tantissimi. L’estate si avvicina e Suoni di Marca 2024 popolerà per la sua trentaquattresima edizione le Mura di Treviso dal 12 al 27 luglio non solo con la musica ma anche con i numerosi stand di street food da tutto il mondo e artigianato di qualità. La musica, l’Area Bimbi, il Percorso del Gusto e la Mostra Mercato sapranno dare il giusto spazio e intrattenimento alle famiglie e al pubblico di tutte le età.