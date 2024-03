Ristorante Al Molinetto in lutto, Eva Perroni muore a soli 45 anni

Il mondo della ristorazione trevigiana piange in queste ore la scomparsa improvvisa di Eva Perroni, 45 anni, co-titolare del ristorante "Al Molinetto" di Borso del Grappa. Originaria di Galliera Veneta, viveva da qualche anno a Romano d’Ezzelino.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", martedì 19 marzo il marito Massimo Bosa ha trovato Eva riversa sul pavimento di casa. Bosa stava uscendo di casa per andare a lavoro: la moglie, pur non riuscendo ad alzarsi, era cosciente e rispondeva alle domande. Dopo qualche minuto, però, la 45enne ha perso conoscenza. I familiari (oltre al marito, nel frattempo era arrivato anche il fratello Tiziano) le hanno praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca prima dell'arrivo dei sanitari del Suem 118 che hanno portato la 45enne in ospedale a Bassano del Grappa. Dopo un'agonia durata tutta la giornata, all'una di notte il cuore di Eva ha smesso di battere tra le braccia dei suoi cari. Una tragedia del tutto inaspettata che ha segnato terribilmente le province di Treviso e Vicenza. Eva non aveva mai dato segnali che potessero far presagire una tragedia simile: persona solare, innamorata del suo lavoro e piena di vita, nel 1996 si era cimentata nella gestione del Charlie Bar a Galliera Veneta, poi dell’Oxford Pub sotto l’ex hotel Palace a Cittadella, ma anche dell’Oyster Pub a Cusinati di Rosà. A piangerla oggi, oltre al marito, la mamma Mara Gregori e i fratelli Massimiliano, Tiziano e Marco. Il papà Santo era mancato nel 1998. Eva amava il suo lavoro: coi fratelli, nel 1996, si era cimentata nella gestione del Charlie Bar a Galliera, poi dell’Oxford Pub sotto l’ex hotel Palace a Cittadella, ma anche dell’Oyster Pub a Cusinati di Rosà. Eva sapeva intrecciare qualità e gusto delle relazioni: fonte di energia inesauribile, la cucina era il suo regno. Per il ristorante "Al Molinetto" una perdita enorme. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.