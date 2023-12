Evade dai domiciliari per andare a ubriacarsi, 29enne in carcere

Nel pomeriggio di ieri, 7 dicembre, i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto, hanno arrestato un 29enne di origine albanese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte D’Appello di Venezia. Il provvedimento è stato emesso a seguito dei fatti accaduti il giorno precedente quando i militari dell’Arma che si erano recati presso la sua abitazione per effettuare dei controlli, giacché lo stesso era in regime di detenzione domiciliari per altra causa, lo hanno trovato fuori dal proprio domicilio in stato di ebbrezza alcolica. Durante le fasi del controllo l’albanese ha iniziato a minacciare ed ingiuriare i militari cercando di scagliarsi contro di loro usando un coltello che aveva occultato tra gli indumenti. Disbrigate le formalità di rito, il 29enne e stato associato alla casa circondariale di Treviso.

I militari del Comando Stazione di Pieve del Grappa, hanno inoltre eseguito un ordine di espiazione presso il domicilio di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica-Tribunale di Vicenza, nei confronti di un 33enne di origine pugliese e residente nel trevigiano, che dovrà scontare la pena di anni 1 e mesi 5 in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione, per i reati di truffa e ricettazione commessi tra il 2013 ed il 2017 nell’ambito della provincia.