R-Estate a Motta, svelato il nuovo programma di eventi

"R-Estate a Motta" è il grande contenitore degli eventi estivi 2022 organizzati a Motta di Livenza grazie alla sinergia e collaborazione di tante realtà locali, coordinate dall'amministrazione comunale. Il primo appuntamento nell'ultimo fine settimana di giugno, da venerdì 24 a domenica 26, con il festival "Happy Days" al Parco Spinade.

Il programma, svelato in questi giorni, andrà però avanti per tutta l'estate e si inserisce in una politica di rilancio della iniziata nel 2018 con la realizzazione di molti nuovi appuntamenti che hanno rivitalizzato e trasformato il paese: da Mottanatalè a Rosazzurra, dal Cinema on the road alla Giornata della sicurezza, dal Pop&Street food festival al Festival Lucchesi per citare solo alcuni degli appuntamenti più importanti. Il programma 2022 è stato possibile grazie alla collaborazione con le tante associazioni del territorio e sarà un mix di musica, commercio, cibo, teatro, cinema, cultura, danza e tradizione. Partner della rassegna estiva sono: Viva Motta, Fondazione Giacomini, Centro Danza&Movimento, Pro loco, compagnia teatrale "La Caneva" e Marco Andrighetto.

Il commento

«Puntiamo a una città viva, accogliente, unica da scoprire ma sopratutto da vivere anche in questa torrida estate - esordisce il sindaco Alessandro Righi - una città che, dopo una lunga apnea durata due anni, ricomincia da dove ci eravamo lasciati, con tanta energia e voglia di socialità. Nell'anno della ripartenza era fondamentale una figura di coordinamento e impulso per sopperire alle mancanze, anche economiche, del particolare periodo storico che stiamo vivendo e non potevamo tirarci indietro - spiega Righi - Il nostro mandato è stato caratterizzato dalla ricerca continua di una rinnovata vitalità della nostra città attraverso eventi e occasioni di socialità mai viste a Motta di Livenza, sospese purtroppo dalle restrizioni della pandemia. Motta non deve essere un'eccellenza solo nelle opere e nei contributi recuperati ma punta ad essere un riferimento nella socialità che oggi assume un ruolo sempre più importante nei servizi al cittadino. Il nostro punto di riferimento è il 2019 e da lì stiamo ripartendo aumentando ancora di più il livello di intrattenimento in attesa che diventi operativa la neonata associazione pubblico-privata "Vivi Motta».