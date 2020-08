Ex Carnielli, rimossi 112mila chili di macerie contaminate da amianto

Venerdì 31 luglio 2020 si è svolto a Vittorio Veneto un sopralluogo nell’area dell’ex Carnielli dove è stata recentemente conclusa la prima fase di bonifica effettuata dall’azienda veneta proprietaria dell’area. Il sito da anni abbandonato è stato finalmente messo in sicurezza, parte della struttura presentava coperture di amianto che in seguito a crolli erano diventate pericolose per la salute.

I tecnici di Alí hanno presentato quelli che sono stati gli interventi effettuati alla presenza di una rappresentanza dell’amministrazione comunale formata dal sindaco Antonio Miatto, parte della Giunta, il segretario comunale Lino Nobile e l'ingegner Alessandra Curti. Era presente anche la proprietà di Alí Supermercati con il vicepresidente Gianni Canella ed i tecnici dell’azienda oltre ai rappresentanti di D-recta ed Ert che hanno rispettivamente pianificato, coordinato ed eseguito l'intervento di bonifica. D-recta, nella persona del dottor Stefano Donadello, aggiornerà in settembre la commissione consiliare Carnielli con quanto illustrato ai presenti.

«Oggi è stato per noi un sopralluogo molto importante, nonostante il lockdown che ha rallentato i lavori siamo contenti di aver già portato a termine la prima fase di bonifica. Mettere il sito in sicurezza è stata per noi una priorità, prima di tutto per la salute delle persone che vivono la città di Vittorio Veneto ed in secondo luogo per permettere al personale in cantiere di proseguire i lavori in sicurezza» afferma Gianni Canella, vicepresidente di Alì Spa. «La salute dei cittadini di Vittorio Veneto è primaria, siamo soddisfatti di questo primo risultato raggiunto. L’area è stata finalmente messa in sicurezza, grazie ad un’azienda seria che nonostante questo difficile periodo è riuscita a mantenere la promessa data a questa città» conclude il sindaco Miatto.