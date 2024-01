Ex caserma Serena, 350 richiedenti asilo trasferiti fuori provincia

Negli ultimi venti giorni i richiedenti asilo ospitati all'ex caserma "Serena" di Treviso sono passati da oltre 800 a circa 450. Circa 350 trasferimenti sono stati messi in atto nelle ultime settimane rendendo il centro accoglienza trevigiano decisamente più vivibile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", sono circa 350 i richiedenti asilo che in pochi giorni sono stati trasferiti verso altre province del Veneto e qualcuno anche fuori regione. A darne notizia è stato il sindaco Mario Conte, che ha informato anche Prefettura e la cooperativa che gestisce la struttura, Nova Facility. I trasferimenti sono iniziati dopo l'incontro tra il sindaco Conte, il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni avvenuto a Roma lo scorso 20 dicembre in cui Conte aveva chiesto una riduzione del numero di richiedenti asilo accolti nell'hub trevigiano, al completo da diverse settimane. I numeri dell'accoglienza nella Marca restano comunque alti, nonostante quest'ultimo ridimensionamento. Ecco perché i richiedenti asilo sono stati tutti trasferiti fuori provincia. Ora, oltre ai 450 migranti della caserma Serena, nel centro accoglienza di Oderzo si contano 260 immigrati, mentre a Vittorio Veneto, in una struttura gestita dal Ceis, ce ne sarebbero poco più di un centinaio, come al Ferro Hotel di Via Dandolo, a Treviso.