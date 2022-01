Ex sindaco di Resana si veste da deportato per protestare contro il Green Pass

Giornata della Memoria 2022 rovinata dalle proteste "No Green Pass". A Belluno una serie di volantini che paragonavano il Green Pass al nazismo ha sollevato lo sdegno e l'indignazione di cittadini e istituzioni.

Protesta simile anche a Bassano del Grappa dove tra le fila dei "No Green Pass" c'era anche l'ex sindaco di Resana, Loris Mazzorato, noto per le sue posizioni contrarie alla certificazione verde. Mazzorato è sceso in piazza vestito con una tuta a righe che ricordava volutamente gli abiti dei deportati nei campi di concentramento. La manifestazione di Bassano è iniziata con la lettura di un passo del diario di Anna Frank ma è degenerata presto in una serie di paragoni tra il nazismo e l'uso del Green Pass da parte del Governo. La polizia ha multato i partecipanti senza mascherina, incluso l'ex sindaco di Resana.