Breda di Piave, il Comune si aggiudica all'asta l'ex tessitura Zangrando

Il Comune di Breda di Piave ha acquistato all’asta l'ex tessitoria Zangrando, situata a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, in pieno centro storico. Si tratta di una zona da tempo in stato di abbandono a causa del fallimento dell’azienda proprietaria nel 2013. Le aste per l’acquisto, fino ad oggi, erano sempre andate deserte.

Ecco perché l’Amministrazione Comunale aveva deciso di partecipare alla nuova asta indetta dal curatore fallimentare con lo stanziamento di circa 385mila euro. Martedì 31 maggio l’apertura delle buste e l’assegnazione, in via provvisoria in attesa delle verifiche di procedura, dell’area al Comune di Breda di Piave. Chiusa definitivamente negli anni ’80, l’area della ex Tessitoria Zangrando era stata acquistata dalla Sviluppo & Investimenti srl nel 2007 con una convenzione urbanistica con il Comune di Breda di Piave, che impegnava l’acquirente a un piano di demolizione della struttura industriale e alla riqualificazione attraverso la realizzazione di un complesso residenziale, di un tratto di pista ciclo-pedonale e di un parcheggio. «Con l’acquisizione dell’area Ex Zangrando - conclude il sindaco Moreno Rossetto - andremo finalmente a riqualificare una zona in disuso, riportandola al pubblico utilizzo. È il primo tassello del nuovo sviluppo per il centro di Breda di Piave».

Civica per Breda

La candidata sindaco della lista "Civica per Breda", Fiorenza Zanette, annuncia che l’obiettivo per l’area è quella di riqualificarla, realizzando il nuovo distretto socio-assistenziale, con nuovi servizi a beneficio di tutti i cittadini:

«È stata una lunga rincorsa, iniziata 8 anni fa, passando per Piruea e per il Piano delle città: finalmente ce l’abbiamo fatta - racconta Zanette - Ora daremo il via al nostro progetto: realizzeremo un distretto socio-assistenziale all’interno di un’area di 13.000 mq, dove sorgeranno anche spazi di co-housing per coloro che avranno bisogno di assistenza; inoltre, daremo avvio alle aggregazioni territoriali di medici di base per rispondere alle esigenze della cittadinanza e riqualificheremo anche le aree limitrofe al vecchio municipio, rimodernando la piazza antistante e i parcheggi. Tutta la zona di via Pio X verrà profondamente riqualificata, dando nuova linfa alla vita cittadina e migliorando i servizi alle persone». La riqualificazione dell’area ex Zangrando non è l’unica grande opera presente nel programma elettorale della lista Civica per Breda: «Col secondo stralcio dei lavori della scuola Galilei, costruiremo un moderno Auditorium polifunzionale da 300 posti, pensato per grandi e piccoli eventi della nostra comunità. Ma ogni frazione dovrà avere spazi e strumenti adeguati per le proprie iniziative. Proseguiremo poi con la riqualificazione antisismica ed energetica degli istituti scolastici, per dare ai nostri ragazzi un ambiente più sicuro e confortevole: dalla scuola di Saletto-San Bartolomeo a quella di Pero, alla scuola primaria Puccini di Breda. Incentiveremo presso i proprietari il recupero e la riqualificazione degli splendidi edifici rurali dismessi del nostro territorio, un vero patrimonio per tutti noi. Completeremo le piste ciclopedonali per collegare capoluogo e frazioni, implementando l’illuminazione a led. Grazie anche alle tante idee e iniziative che vogliamo far realizzare alle nostre associazioni, queste riqualificazioni daranno un impulso decisivo alla qualità della vita di Breda di Piave e delle frazioni».