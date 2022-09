Ex Zanussi, recinzione ripristinata: «Al via i lavori di pulizia dell'area»

Lo squarcio nella recinzione che delimita il cantiere dell'ex Zanussi a Conegliano è stato sistemato in queste ore: nottetempo gli abusivi che bivaccavano in zona avevano aperto un varco tra le lamiere per entrare nell'area del cantiere. Da oggi, mercoledì 21 settembre, la situazione è tornata sotto controllo. A dirlo è il sindaco di Conegliano, Fabio Chies.

«Il cantiere per la pulizia dell'area è in partenza, la zona è stata subito messa in sicurezza dalla dittà Grigolin con il ripristino della recinzione - spiega il primo cittadino -. Come amministrazione abbiamo intenzione di spingere sulle convenzioni per il parcheggio di Via Pittoni, essenziale per Conegliano, che per il fabbricato di Via Cesare Battisti che ospita diverse nostre associazioni locali. La ditta proprietaria ci ha assicurato il rinnovo gratuito di entrambi gli accordi. Nei prossimi mesi inizieremo a valutare anche tutte le altre progettualità per il futuro dell'area Zanussi».