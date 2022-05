La startup trevigiana FABA vince il premio Toys Awards 2022

È FABA, il raccontastorie che accompagna i bambini nella crescita stimolando la loro immaginazione attraverso l’ascolto, il vincitore per la categoria “Giochi Elettronici” di Toys Awards 2022, i Premi dell’Eccellenza assegnati dagli esperti del mondo retail. Un’iniziativa, giunta quest’anno alla quinta edizione, realizzata da TG Tuttogiocattoli in collaborazione con Assogiocattoli per valorizzare l’impegno delle aziende del settore che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing, comunicazione e prodotto nel 2021.

“Quando siamo partiti la nostra sfida è stata quella di lanciare un raccontastorie in grado di intrattenere i bambini tenendoli lontani dagli schermi” ha commentato Matteo Fabbrini, Founder e CEO di FABA. “Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti, dopo solo un paio d’anni sul mercato, come “miglior giocattolo” e di rendere felici ogni giorno tanti bambini e le loro famiglie”. FABA, con i suoi contenuti audio, educa e diverte senza bisogno di schermi: riproduce storie, filastrocche, canzoni e contenuti educativi adatti a diverse fasce d’età, attivati da tanti Personaggi Sonori collezionabili. Pensato per genitori attenti e consapevoli, vuole essere una soluzione per prevenire l’eccesso di digitalizzazione, stimolare l’immaginazione e la fantasia, intrattenere, insegnare ed educare all’ascolto, focalizzando l’attenzione. Oggi viene usato con soddisfazione da oltre 50.000 famiglie.

“Da mamma sono felice di vedere i progressi che fa il mio bambino di 2 anni con FABA, come migliora la sua attenzione e come gioca con i Personaggi Sonori mentre ascolta” aggiunge Chiara Gava, Co-founder di FABA e Chief Visionary Officer della start up. “L'obiettivo era offrire ai genitori sempre impegnati, come lo sono io, un alleato per intrattenere i bambini in modo positivo, stimolando la loro immaginazione. Guardando mio figlio così come leggendo le recensioni di altre mamme su Trustpilot sono felicissima di aver raggiunto questo obiettivo.”

FABA, tra i suoi contenuti, propone le avventure di tanti personaggi tra più amati e conosciuti da grandi e piccini, con oltre 70 Personaggi Sonori attualmente disponibili, in italiano, francese e inglese. La prossima lingua? Lo spagnolo sarà la prossima lingua ad aggiungersi a catalogo. Il dinamico team della start up veneta, recentemente selezionata dall’acceleratore EduTech promosso da CDP ed H-Farm, non si ferma: è impegnato nello sviluppo interno di contenuti sempre nuovi, di alta qualità, in collaborazione con esperti qualificati e rigorosamente in linea con la vocazione “edutainment” che caratterizza FABA. L’obiettivo è quello di diventare il brand di riferimento in questo settore, permettendo a tutti i bambini di crescere nutrendo la loro immaginazione, scoprendo il mondo divertendosi e, poco per volta, con cura e passione diventare gli adulti di domani.

FABA: come funziona?

FABA è composto da una cassa audio e da tanti Personaggi Sonori da collezionare, con contenuti che spaziano dai racconti dei personaggi più amati dai piccoli, alle canzoni e musica, all’edutainment fino alle lingue straniere. Lo Starter Set comprende la cassa audio, utilizzabile con tutti gli altri personaggi, e il Personaggio Sonoro Ele l’Elefante che propone una selezione di canzoncine e filastrocche. Grazie alla tecnologia di contatto (NFC), una novità in questa tipologia di prodotti, il bambino deve solo appoggiare il Personaggio Sonoro sopra la cassa audio per avviare la riproduzione del contenuto, rendendolo autonomo nell’ascolto e nell’uso del gioco. Alcuni contenuti sono già precaricati all’interno della cassa audio ma per non perdere le nuove uscite occorre aggiornarla tramite Desktop App, così da permettere il riconoscimento di nuovi Personaggi Sonori e la riproduzione di nuovi racconti. FABA è ricaricabile con una durata fino a 8 ore ed è dotata di cavo jack da 3,5 mm per l’utilizzo con cuffie.