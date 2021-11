Elezioni provinciali, presentate quattro liste: il sindaco Chies tra i candidati

Si sono chiusi domenica 28 novembre, alle ore 12, i termini per la presentazione delle liste per l'elezione del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale.

In totale sono state presentate: una candidatura a presidente della Provincia di Treviso e 4 liste per l'elezione del Consiglio tra cui spicca il nome del sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Sia la candidatura a presidente che le quattro liste sono state ammesse alle elezioni dall'Ufficio elettorale della Provincia appositamente costituito. Lunedì 29 novembre alle 9.30, in Sala Giunta al Sant'Artemio, la seduta pubblica di sorteggio dell'ordine in base al quale compariranno le liste su manifesti e schede elettorali.

Le candidature

Unico candidato alla carica di presidente della Provincia il sindaco di Castelfranco Veneto e presidente uscente: Stefano Marcon.

Consiglio provinciale

Lista "Avanti Treviso": Fabio Chies, Emanuele Crosato, Simone Adami, Vittorio Andretta, Carlo Baggio, Marzia Bottecchia, Laura Canzian, Loredana Crosato, Debora Leonardi, Alessandro Loddo, Fabio Maggio, Emanuela Loriana Parchi, Laura Sarai, Ferdinando Tavana, Riccardo Tonellato.

Lista "Marcon Presidente": Martina Bertelle, Luisa Berto, Oscar Bordignon, Roberto Borsato, Marina Carron, Giampaolo Cenedese, Andrea Cogo, Albino Cordiali, Mauro Fael, Francesca Laner, Chiara Lovat, Alessandro Righi, Claudio Sartor, Stefania Sartori, Marianella Tormena, Diego Zanchetta.

Lista “Civici per Marcon Presidente”: Enrico Barichello, Lorena Benedet, Elena Bigliardi, Stefano Dugone, Roberto Fava, Luciano Fighera, Diego Giovine, Davide Michelon, Sonia Rech.

Lista “Amministratori di Marca”: Mirella Balliana, Paola Maria Bornia, Giuseppe Ceccon, Olindo Cettolin, Daniele Dal Mas, Francesca Fuser, Malerba Marco, Francesco Carlo Marchese, Mario Pavan, Silvano Polo, Marta Sartorato, Sebastiano Sartoretto, Anna Spinnato, Maria Tocchetto, Katia Turk.

Quando si vota

Sabato 18 dicembre dalle ore 8 alle 20. Le operazioni di voto si svolgeranno nei seggi che verranno allestiti al Sant’Artemio, sede della Provincia. Potranno votare i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data delle elezioni, non i cittadini. Potranno essere eletti alla carica di presidente della Provincia i sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia. Stesso discorso vale per l'elezione dei consiglieri provinciali. L’elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 8 e non superiori a 16 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione.