Addio a Fabio Gazzabin, ex sindaco e braccio destro di Zaia

Arcade e tutta la pronvincia di Treviso piangono in queste ore la scomparsa di Fabio Gazzabin, ex sindaco e storico braccio destro del presidente Luca Zaia, per cui è stato capo di gabinetto e segretario particolare.

La notizia ha subito suscitato decine di reazioni e messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo politico trevigiano. Gazzabin, 65 anni, era malato da tempo ma in pochissimi ne erano a conoscenza. Persona solare ma molto riservata, ha lavorato per anni come dirigente d’azienda alla Meeting e alla Podium. Nel 2002 era stato direttore generale della Provincia, dove aveva conosciuto Luca Zaia che l'aveva scelto come segratario sia al Ministero dell’agricoltura che durante l'incarico di presidente della Regione. Impegnatissimo nella vita politica di Arcade, Gazzabin aveva rivestito i ruoli di consigliere, vicesindaco e sindaco.

I commenti

Federico Caner, assessore al Turismo, Agricoltura e Fondi Ue della Regione Veneto, lo ricorda così: «Ho un immenso dolore nel cuore. Oggi perdo un amico, un militante, un grande uomo delle istituzioni. Grazie Fabio per la persona che sei stato e per ciò che hai fatto nella tua vita: un punto di riferimento continuo per noi. Un abbraccio grande alla tua splendida famiglia».

«La scomparsa di Fabio Gazzabin mi colpisce profondamente - scrive Carlo Rapicavoli, capo gabinetto della Provincia di Treviso - ho lavorato con lui sin da quando sono arrivato in Provincia, è stato direttore generale dell’Ente prima che io assumessi il medesimo incarico. Ha lasciato in tutti noi un ottimo ricordo anche quando ha assunto altri incarichi a Roma e a Venezia sempre a fianco di Luca Zaia. Persona disponibile con tutti, uno straordinario “risolutore” di problemi; c’era sempre a dare consigli su come affrontare anche le piccole cose. In tutto il suo percorso di vita e di carriera, a fianco del Presidente Zaia, è sempre stato un punto di riferimento. Fino alla sua ultima ed attuale esperienza di sindaco. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai suoi familiari, agli amici, alle persone a lui più care e all'intera comunità di Arcade che perde il proprio sindaco».

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, lo ricorda così: «Una grande persona, disponibile e appassionata, un uomo del fare che ha dato tantissimo alla Marca e al Veneto nei suoi incarichi in Provincia e Regione. Un abbraccio alla famiglia».

«Piango un amico, una persona straordinaria, un compagno di partito con cui ho condiviso un pezzo importante della mia vita, politica e privata - aggiunge Stefano Busolin, presidente Asco ed ex assessore provinciale allo sport -. Un uomo che mi ha insegnato tanto, che ho sempre guardato con stima, rispetto e ammirazione. Ciao Fabio, grazie di tutto».

L'ex senatore Gianpaolo Vallardi lo ha salutato invece con queste parole: «Ciao Fabio, mi ricordavi sempre la canzone di Ligabue "Una vita da mediano", sempre lì nel mezzo. Quando serviva c'eri sempre come fanno i veri amici, come fanno i fratelli».