Addio al papà del tenore Fabio Sartori: morto la sera del concerto del figlio

«Caro papà stasera al mio concerto mi hai lasciato e sei salito in cielo dopo che l'altro ieri ti avevo visto. Mi mancherai, canta con gli angeli tu che amavi le voci ed il canto, grazie per avermi dimostrato la tua tenacia e forza di vivere. Ti amerò per sempre e sarai sempre nel mio cuore». Con queste parole molto toccanti il tenore Fabio Sartori ha voluto dire addio al papà Rino, mancato nella serata di venerdì 24 luglio mentre il figlio si stava esibendo al Sant'Artemio per il concerto della rassegna "Un parco di note" voluto dalla Provincia di Treviso.

Sartori aveva deciso di esibirsi per le 300 persone accorse in Provincia, pur sapendo che le condizioni di salute del padre si erano molto aggravate nelle ultime settimane. Lo scorso 5 luglio Rino Sartori aveva festeggiato con la famiglia il suo 79esimo compleanno: nato e cresciuto nel quartiere di Santa Bona a Treviso, era il primo sostenitore del figlio tenore. Grazie a lui Fabio Sartori si era avvicinato alla lirica. Lo scorso 5 ottobre l'ultima apparizione in pubblico, al teatro Comunale, proprio per assistere al ritorno "a casa" dell'amato figlio cantante. Il suo cuore ha smesso di battere venerdì sera mentre il figlio stava cantando per il pubblico del Sant'Artemio in una serata funestata dal maltempo. Papà Rino sembra quasi aver aspettato che Fabio, tenore di Santa Bona noto tutto il Mondo, facesse il concerto nella sua Treviso: un concerto per cui il signor Sartori aveva dato pieno appoggio a Fabio che sperava di poterlo salutare un'ultima volta dopo la sua esibizione trevigiana. I funerali saranno celebrati domani, martedì 27 luglio, alle ore 15.45 nella chiesa di Santa Bona a Treviso.