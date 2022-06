Pancreatite cronica, il sorriso di Fabio si spegne a 42 anni

Dopo una vita non facile, Fabio Tabacchini è mancato all'affetto dei suoi cari a soli 42 anni. Fatale una pancreatite cronica che negli anni lo aveva costretto a svariati ricoveri e interventi ospedalieri. Martedì 7 giugno Fabio si è spento nella sua casa di San Fior.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il 42enne era originario di Portici (in provincia di Napoli) ed era l'ultimo di sette fratelli, due dei quali morti anche loro per malattia. A novembre 2018 aveva perso la vita Alessandro, residente a San Vendemiano. Nel gennaio del 2019 invece era toccato al fratello Raffaele. Due lutti che avevano segnato profondamente Fabio, trasferitosi nella Marca nel 1998. Tra Treviso e Pordenone si era fatto conoscere come operaio in varie ditte del territorio, lavorando per ben dieci anni all'Alpina di San Vendemiano. La scoperta, tragica, della malattia l'aveva costretto a ritirarsi a vita privata. Oggi lo piangono mamma Rita, il papà Emanuello, i fratelli Diego, Luigi, Gianclaudio e Marco, le cognate, i nipoti, amici e parenti tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, sabato 11 giugno, nella chiesa arcipretale di San Fior alle ore 10.30.