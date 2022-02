Fabrica riapre al pubblico, prima mostra dopo la pandemia: «Il futuro è qui»

Fabrica riapre al pubblico dopo la pandemia e lo fa puntando tutto sui giovani e su un futuro mai così vicino al presente. "Later came early" (Il dopo arriva prima), è il titolo della prima mostra post-pandemia dedicata alle diverse interpretazioni del tempo. 15 opere che compongono un viaggio tra installazioni, fotografie, video, esplorazioni digitali ed esperienze olfattive, realizzate dal team internazionale di creativi Under 25 a conclusione della loro residenza artistica iniziata nel settembre dello scorso anno e portata a termine nel pieno della quarta ondata pandemica. L'inaugurazione, sabato 19 febbraio dalle ore 11 alle 17, vuole essere per Fabrica l'inizio di un nuovo corso. Chiunque vorrà è invitato a partecipare: l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Dopo due anni di chiusure e restrizioni legate alla pandemia, Fabrica è pronta a ripartire: da maggio, inoltre, sarà allestita anche una nuova mostra dedicata all'intelligenza artificiale e organizzata in collaborazione con il Comune di Villorba.

Il commento

Massimiliano Ventimiglia, program director di Fabrica Program, presenta "Later came early" con queste parole: «Da una parte c’è il Tempo vissuto, quello delle nostre esperienze. Ci sono momenti che vorremmo dimenticare e altri che vorremmo rivivere. C'è poi il Tempo oggettivo visualizzato su un orologio e tradotto in numeri, giorni, passi, ritmi. Mentre l'umanità avanza, il suo vizio rimane immutato: desidera sempre il dopo, guardando indietro senza vedere il presente. I nostri giovani "Fabricanti" si sono chiesti cosa succede quando il futuro diventa presente? Ci disorienta. Nell'arte il dopo arriva sempre prima ma ci può far scoprire nel presente come sarà il nostro domani».

L'esposizione

I giovani creativi di Fabrica propongono 15 interpretazioni diverse del tempo toccando temi attuali come la sessualità giovanile, la crisi climatica, la memoria olfattiva, le esperienze traumatiche generazionali e l’isolamento sociale. Dall'orologio alla memoria, dalla scultura all’esperienza intimista, nel tentativo di dare significato al tempo usando forme e linguaggi diversi. Il culmine della visita si raggiunge nella biblioteca di Fabrica, definita da "AD France" come “una delle più belle al mondo”: in cima all'imponente scalinata progettata da Tadao Ando l'opera della visual artist Melissa Maarek mette di fronte lo spettatore all'inesorabile scorrere del tempo in un luogo a dir poco mistico. Da vedere per scoprire oggi i nuovi talenti dell'arte di domani.

Artisti in mostra

Maria Allegretti, filmmaker e scrittrice (Italia), Pietro Bucciarelli, fotografo (Italia), Álvaro Denek (Spagna), Dorian Étienne, designer (Francia), Mattia Eusepi, fotografo (Italia), Bobbi Fay, visual artist (Irlanda), Anna Jarosz, visual artist (Polonia/Svezia/Portogallo), Melissa Maarek, visual artist (Spagna), Jordan Guy-Mozenter, scrittore (USA), Alessia Lapio, designer (Italia), Evelin Mazzaro, fotografa (Italia), Anastasia Miseyko, fotografa (Spagna/Ucraina), Lydia Jayne Murray, designer (Irlanda), Lucía Peralta, graphic designer (Spagna) e Noah Ringrose, visual artist (Inghilterra).

Info & Orari

Sabato 19 febbraio l'aperitivo, per accompagnare l'inaugurazione della mostra, l'aperitivo sarà in compagnia di Miscatena Energybar. Dalle ore 11 l'auditorium di Fabrica ospiterà la presentazione ufficiale della mostra con interventi di Massimiliano Ventimiglia, program director; Joao Wilbert, interaction designer brasiliano già borsista a Fabrica dal 2008 al 2010 e Vanessa De Michelis, sound artist con base a Londra. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, obbligatorio il Green Pass.