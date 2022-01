Malore in casa, il basket trevigiano piange Fabrizio Vecchio

Ha perso la vita a soli 56 anni Fabrizio Vecchio: sabato 8 gennaio un infarto lo ha strappato all'affetto dei suoi cari mentre si trovava a casa. Inutili i tentativi di rianimarlo. A piangerlo oggi ci sono la moglie, due figlie maggiorenni e tantissimi amanti della pallacanestro trevigiana. Dal 1989 al 2007, infatti, Fabrizio Vecchio è stato arbitro nazionale della Serie B1 maschile e della Serie A1 femminile. Nella Marca, dal 1990 al 2006 era stato presidente del Gap di Treviso (Gruppo arbitri provinciale) e in molti lo ricordano come istruttore in grado di formare tantissimi direttori di gara con la sua competenza e preparazione.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Vecchio non era conosciuto solo per il suo ruolo nel basket trevigiano ma anche per aver lavorato all'Inps e aver commerciato pietre preziose in passato e vino negli ultimi anni, inserendosi nel commercio import-export dalla Repubblica Ceca. I funerali saranno celebrati entro questa settimana.