Fagiano catturato al parco: il sindaco firma l’ordinanza di sequestro

Il sindaco Adalberto Bordin, in qualità di autorità amministrativa competente, ha firmato oggi un’ordinanza sindacale che convalida il sequestro amministrativo emesso nei giorni scorsi dai Carabinieri Forestale di Volpago del Montello nei riguardi di un fagiano maschio in difficoltà rinvenuto presso un’abitazione del Comune di Montebelluna. Oltre alla convalida del sequestro, viene anche autorizzato l’inserimento del volatile in natura previa valutazione sanitaria da parte del Centro recupero fauna selvatica di Treviso e verbalizzazione da parte della Stazione carabinieri forestale di Volpago del Montello. Secondo i dati in possesso, si tratterebbe di un fagiano selvatico appartenente alla ricca fauna del parco Bertolini che, nei giorni scorsi era stato catturato e posto in gabbia da un cittadino della zona. La segnalazione alle autorità componenti è stata fatta da alcuni residenti vicini di casa, preoccupato dello stato di salute del volatile.