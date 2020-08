Famiglie in difficoltà: il Comune paga le spese di asporto rifiuti e pannoloni

Giovedì 6 agosto il sindaco di Treviso, Mario Conte con l'assessore alle Politiche sociali Gloria Tessarolo e l’assessore all'Ambiente Alessandro Manera, hanno presentato “Famiglia Ecosostenibile” un provvedimento molto importante per le famiglie in disagio sanitario.

Il Comune di Treviso si farà infatti carico della quota variabile per la copertura delle spese per l’asporto dei bidoncini contenenti pannoloni e altri dispositivi delle famiglie residenti nel territorio con disabili a carico (a prescindere dall’Isee), che potranno così risparmiare su una spesa particolarmente onerosa, soprattutto in un momento di difficoltà come quello dell’emergenza Covid-19. L’ente, di fatto, si sostituirà dunque al cittadino nel pagamento della tariffa così da garantire assistenza e sostegno alle famiglie in stato di bisogno.