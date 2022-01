Family Audit, i dipendenti di Piave Servizi a scuola di prevenzione con Lilt

Nelle scorse settimane, nella sala Gardenal di Codognè, i dipendenti hanno partecipato numerosi all’incontro promosso con Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e dedicato alla cultura della prevenzione. Relatori della serata, dal titolo “Gli stili di vita e la prevenzione dei tumori: il ruolo dell’alimentazione”, i medici dell’associazione, Alessandro Gava, presidente provinciale, e Ornella Calesso. L’appuntamento è stata organizzato nell’ambito delle attività del Family Audit, certificazione rilasciata al gestore idrico dalla Provincia autonoma di Trento, ideatrice del progetto nel 2008, che documenta il percorso delle aziende meritevoli impegnate in politiche di conciliazione vita-lavoro riservate ai propri dipendenti. Si tratta di una certificazione riconosciuta a poche centinaia di realtà in Italia, da piccoli Comuni come Valdobbiadene a colossi come Tim.

Le tematiche trattate nel corso dell’incontro promosso con Lilt hanno riguardato i fattori di rischio che possono generare l'insorgenza del cancro, nonché le migliori abitudini per prevenirlo, da una corretta alimentazione allo svolgimento di attività sportiva. Le serate proseguiranno, quindi, nel 2022 e verteranno specificatamente sulla prevenzione del cancro al seno, alla prostata e sul melanoma. “Siamo profondamente convinti dell’importanza degli stili di vita e ne abbiamo avuto conferma vista la numerosa partecipazione dei nostri dipendenti – commentano il consigliere Antonella De Giusti, coordinatrice del progetto Family Audit, e il presidente, Alessandro Bonet – Il nostro augurio è che ai prossimi incontri possano presenziare anche altri lavoratori, impossibilitati a partecipare alla prima serata”. Tra i 22 obiettivi complessivi dichiarati da Piave Servizi nell’ambito della certificazione Family Audit anche l’organizzazione di incontri periodici tra i responsabili e dipendenti, job analysis, open day per la famiglia, “spazio bimbi” in ufficio e attività formative.