Fanni Guidolin si dimette dall'Ulss 2: «Cicatrici irreparabili»

Fanni Guidolin non sarà più un'infermiera dell'Ulss 2: dopo il polverone mediatico delle ultime settimane legato alle sue videolezioni di educazione sessuale su Instagram, la professionista ha presentato le dimissioni rinunciando al posto di lavoro.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la decisione è stata resa nota dal suo avvocato Fabrizio Scagliotti che si è dichiarato molto sorpreso per la decisione della sua assistita dal momento che, solo due giorni fa, l'Ulss 2 aveva dato il via libera a Guidolin per continuare a pubblicare i suoi video su Instagram. La vicenda però ha segnato profondamente l'infermiera che su Instagram ha scritto: "Questa vicenda lascia in me molte ferite che diventeranno cicatrici irreparabili. Mi ha cambiato dentro, profondamente". Una ferita insanabile dunque che la professionista castellana ha deciso di provare a chiudere rinunciando al suo incarico professionale per dedicarsi a nuove sfide e attività lavorative.