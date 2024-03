Farmacia Vidor si trasferisce nella nuova sede, lunedì l'apertura in piazzale Capitello

Dopo il cambio di gestione con il volto della dott.ssa Martina Lisa Poloni a fine 2023, Farmacia Vidor annuncia da lunedì 25 marzo 2024 il suo trasferimento nella nuova sede in Piazzale Capitello, a Vidor, nelle vicinanze del supermercato Alì.

La nuova struttura, estesa su oltre 300 metri quadrati, offrirà una vasta gamma di prodotti e servizi innovativi per soddisfare le esigenze della comunità acquisendo il layout tipico delle farmacie del gruppo Farmacie Più. Dal 20 al 23 Marzo Farmacia Vidor sarà chiusa per permettere il trasloco nei nuovi locali, apertura al pubblico della Farmacia in Piazzale Capitello lunedì 25 marzo. La dott.ssa Martina Lisa Poloni è volto familiare per la comunità di Vidor che l’ha conosciuta in questi primi mesi della nuova stagione di Farmacia Vidor con il subentro in Farmacia Gonnella SRL. La dottoressa con una specializzazione verticale sui temi delle infiammazioni, fitoterapia, corretti stili di vita, alimentazione sana e salute delle ossa. La sua presenza garantisce un approccio consulenziale e personalizzato per ogni paziente, con un focus particolare sulla promozione della salute e del benessere. Il trasferimento poterà anche nuovi ingressi anche nel team pronto ad accogliere quotidianamente i pazienti: arriva Giada specializzata in dermocosmesi che affiancherà le dottoresse Martina Lisa, Martina e Emy nei consigli di salute, prevenzione e benessere. Confermate tutte le nuove linee già presenti in Farmacia Vidor come i prodotti del Laboratorio della Farmacia, l’integrazione specifica di PicFarma e Alchémia, gli alimenti dietetici Dietalab. Nella nuova sede avrà più spazio il reparto dedicato alla bellezza con Essenzia - i cosmetici del Laboratorio della Farmacia, Miamo Healthy Skincare come linea di cosmeceutica funzionale, la dermocosmesi di Rilastil, Nuxe per una coccola sensoriale e l’arrivo di Organics per la cura dei capelli. L’attività di ricerca di nuovi prodotti o marchi non si ferma qui ma verrà ampliata nel corso del tempo facendo sempre molta attenzione alla qualità dei prodotti e alle caratteristiche delle aziende che vengono proposte. Tante novità anche sul fronte dei servizi che diventano caratterizzanti della nuova sede che prevede delle vere e proprie sale consulenza dove ricevere un consulto personalizzato. Tra le analisi sempre disponibili: profilo lipidico completo, test della vitamina D, test covid, test streptococco. Per la salute dell’intestino ci sarà il test sulle intolleranze alimentari, la permeabilità e disbiosi intestinale mentre per la salute cardiovascolare misurazione della pressione (gratuita), elettrocardiogramma, Holter cardiaco e Holter pressorio tutti con refertazione di un cardiologo in telemedicina. Al percorso nutrizione BIA sarà dedicata una sala di Farmacia Vidor: dopo un’analisi della composizione corporea (test BIA) inizierà un percorso personalizzato e mirato che, con alcune piccole modifiche dello stile di vita, delle abitudini alimentari ed una corretta integrazione, farà ritrovare energia fisica e vitalità mentale.

Ciclisti, runners e atleti potranno trovare tanti prodotti e servizi a loro dedicati per la performance e il benessere grazie all’esperienza di Pharma Sport. Farmacia Vidor avrà anche uno spazio nei social con i video-consigli di salute e la messaggistica Whatsapp (numero 0423987125) per parlare direttamente con la Farmacia. Inoltre, con la nuova fidelity card, i clienti potranno beneficiare di buoni spesa, sconti e inviti ad eventi esclusivi. Per ulteriori informazioni e per vivere un'esperienza di salute e benessere personalizzata, vi invitiamo a visitare la nuova sede di Farmacia Vidor in Piazzale Capitello, a Vidor.