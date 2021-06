Cani finiscono intrappolati in una fossa, salvati dal Soccorso Alpino

Il proprietario, di Casale sul Sile, li aveva a lungo cercati, fino a sentirli abbaiare sotto il cimitero di Spert, a Farra d'Alpago, dove alle prime luci li aveva finalmente visti in localita Due Ponti

Recuperati Scott e Teo finiti in una forra. Questa mattina verso le 7.30 il Soccorso alpino dell'Alpago è stato allertato, a seguito della richiesta di un uomo di Casale sul Sile, i cui due Setter durante la passeggiata, domenica nel pomeriggio, si erano all'improvviso allontanati senza più ritornare. Il proprietario li aveva a lungo cercati, fino a sentirli abbaiare sotto il cimitero di Spert, a Farra d'Alpago, dove alle prime luci li aveva finalmente visti in localita Due Ponti , bloccati nella gola che scende verso Madonna del Runal.

Una squadra, assieme al conduttore dell'unità cinofila delle Prealpi Trevigiane, si è calata per 25 metri fino a raggiungere i cani, sfiniti ma in salute. Scott e Teo si sono lasciati subito avvicinare, i soccorritori hanno infilato loro la pettorina, li hanno assicurati alla corda e recuperati, per affidarli al loro proprietario.