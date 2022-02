Bon Bozzolla, assistenza domiciliare in crescita durante la pandemia

In convenzione con il Comune di Farra di Soligo, l’Istituto ha in gestione l’assistenza domiciliare dal 2018. La pronta risposta del Centro di Servizi ai mutati bisogni del territorio. Utenti in aumento tra interventi di supporto alla persona, pasti a domicilio e trasporto sociale