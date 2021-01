Farra di Soligo, parte il cantiere Ats per la nuova condotta idrica in via Treviset

Partirà lunedì e si concluderà in quattro mesi il cantiere Ats per la realizzazione della nuova condotta idrica in via Treviset a Farra di Soligo. L’opera ha un importante obiettivo: consentirà, infatti, di aumentare la disponibilità d’acqua potabile per il territorio di Farra e di diminuire le perdite esistenti. A beneficiare di tale intervento sarà in particolare la frazione di Col San Martino. «La realizzazione della nuova condotta – spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori – permetterà di ricorrere meno all’accensione dell’impianto di sollevamento a servizio del serbatoio denominato “Col San Martino”, vista la riduzione delle perdite di rete. Questo avrà anche una ricaduta “green”, in quanto il minor ricorso all’azionamento delle pompe comporterà maggior risparmio energetico, oltre che garantire una maggiore sicurezza nell’erogazione idrica».

Il costo dell’intero intervento è di 151 mila euro. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione della nuova rete per una lunghezza di 450 metri su sedime stradale provinciale in asfalto. È previsto, inoltre, il rifacimento di 24 allacciamenti, con la posa del pozzetto per l’alloggio dei contatori all’esterno della proprietà privata. La condotta sarà collegata a est e a ovest alle reti esistenti.

«Ringrazio Ats per la collaborazione che si è concretizzata in questi anni – dice il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin - Questo è un intervento che si rende necessario per aumentare la pressione dell’acqua in particolare nella frazione di Col San Martino, per evitare le perdite di rete e quindi garantire un sempre miglior servizio idrico alla popolazione». Le lavorazioni comprendono tutti gli scavi in sede stradale per eseguire la posa delle nuove condotte e degli allacciamenti. Durante l’esecuzione dei lavori vi sarà l’istituzione del senso unico alternato nella via.