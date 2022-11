Farra di Soligo, via libera al nuovo acquedotto da 800mila euro

Nuovo acquedotto a Farra di Soligo. Il cantiere per le nuove reti di acquedotto (che non ha ricevuto il via libera dal Comune) è un cantiere di Ats (approvato dal cda della società) che precede quello del comune per la pista ciclabile in via Castelletto. L’obbiettivo è il rifacimento di parte delle condotte idropotabili che, ormai datate, sono oggetto di ripetuti interventi di riparazione. L'intervento consentirà il miglioramento dell'apporto d’acqua potabile e l'efficientamento della rete idrica nella zona collinare.

I lavori

In totale saranno sostituiti 3,2 chilometri di tubature. Le vie interessate dai lavori saranno via Castelletto e via Rui Stort, fino all’incrocio con via Credazzo. Anche quest’ultima arteria sarà oggetto di posa delle nuove condotte. Obiettivo: creare reti in reciproca connessione attraverso appositi nodi idraulici e migliorare così la circolazione e l’apporto di acqua potabile. Inoltre, una delle condotte andrà ad alimentare la stazione di rilancio a servizio del serbatoio “Col San Martino”, così da garantire una maggiore sicurezza nell’erogazione d’acqua potabile, in particolare nei momenti di emergenza idrica. Ats effettuerà anche lavori di fognatura che consistono nella messa a norma degli allacci fognari esistenti dove tali interventi si rendono particolarmente necessari. L'investimento è di circa 800mila euro, inizio lavori a gennaio 2023. Le opere andranno a interessare la strada provinciale 152 “Dei Colli di Soligo” e pertanto saranno attuati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre sia l’impatto sul traffico che sulla manomissione stradale.

I commenti

«Il progetto nasce dalla volontà e dalla necessità di ammodernare la rete idrica anche alla luce dei prossimi lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo via Castelletto da parte del Comune - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori -. Pertanto, gli uffici tecnici comunali e quelli della nostra società hanno deciso di lavorare in sinergia, allo scopo di uno sviluppo omogeneo delle infrastrutture e vista la necessità di ridurre i numerosi interventi di riparazione effettuati in zona riguardanti la rete idrica. Tale collaborazione permette di raggiungere obiettivi sia di efficienza operativa nella gestione del territorio che di economicità».

«Migliorare i sottoservizi idrici in un territorio significa tutelare l’ambiente e la sua bellezza - conclude il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin -. Per questo ringraziamo Ats per l’impegno nella realizzazione di questa opera. L’ammodernamento di tali servizi è parte integrante nella creazione del percorso ciclopedonale lungo via Castelletto, che collegherà Farra alla frazione di Col San Martino. Con il nuovo marciapiede andremo a mettere in sicurezza un tratto di strada pericoloso lungo la provinciale».