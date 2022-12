Farra di Soligo, al via il progetto “Benvenuti nuovi piccoli cittadini”

Per queste festività natalizie l’Amministrazione comunale di Farra di Soligo ha voluto realizzare il progetto denominato “Benvenuti nuovi piccoli cittadini” che, coinvolgendo i neo genitori, ha l’ambizione di essere, oltre che un augurio per le coppie residenti a Farra di diventare futuri genitori, anche una celebrazione dei piccoli Cittadini che sono nati in questo 2022. «Ricordare attraverso una fotografia il miracolo della nascita, esponendola proprio nella Casa Comunale, rappresenta un modo ulteriore per presentarli alla Comunità e sottolineare il fatto che i nostri nuovi nati sono un valore aggiunto per la collettività e sono la luce per il nostro futuro. Tutti noi infatti dovremmo avere più consapevolezza del fatto che un futuro senza bambini è sinonimo di una società arida che non possiede le basi per evolversi e progredire. La nostra è una goccia nell’oceano ma è pur sempre un passo in avanti per sensibilizzare noi tutti su questo tema» spiega il Sindaco Mattia Perencin.

Per questo le famiglie che hanno avuto un nuovo nato nel corso di quest’anno sono state invitate a consegnare una foto del loro bimbo per appenderla nell’atrio del Municipio. «Grazie alla preziosissima collaborazione di Fabiola e Giuliana, senza la quale questo progetto non avrebbe preso una veste così bella» continua il Sindaco Mattia Perencin «è stata realizzata una struttura a forma di cuore che contiene l’albero della vita, i cui fiori appena sbocciati non possono che essere i nostri piccoli nuovi cittadini a cui auguro, insieme alle loro famiglie, una vita colma di amore e felicità». La struttura rimarrà esposta presso l’atrio della sede municipale fino alla fine di gennaio 2023.