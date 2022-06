Bon Bozzolla, Nonna Carmela compie 105 anni

Ben 105 anni, oltre un secolo di vita. A celebrare il traguardo record, Carmela Tittonel, ospite dell’Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo, protagonista di uno speciale festeggiamento oggi, mercoledì 8 giugno, nel salone polifunzionale della struttura. Insieme ai famigliari, presenti Denny Buso, sindaco del Comune Miane – suo paese di origine – il direttore Eddi Frezza e la presidente del Bon Bozzolla Isabella Paladin.

Nonna Carmela nasce il 5 giugno 1917 tra i colli del Prosecco, a Campea di Miane. È in corso allora la “Grande Guerra” e la zona pochi mesi dopo sarebbe stata occupata dall’esercito austro-ungarico. Terminate le ostilità, la sua esistenza continua nella tranquillità del paese e nel 1942 sposa Giuseppe Selvestrel. Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, è il 1944, nascono i due gemelli Augusta e Agostino, seguiti nel 1945 dal terzogenito, Gianfranco. Sono anni, quelli dell’occupazione nazista, di paura, incertezze e difficoltà. Costretta a trovare rifugio nelle montagne per sfuggire ai rastrellamenti nazisti, ha con sé tre neonati e nulla per sfamarli. Finita la guerra si dedica alla famiglia e al lavoro. Nel 1951 nasce il quarto figlio, Floriano, e fino agli anni Ottanta supporta il marito nella sua attività commerciale, un piccolo consorzio agrario. Nel 1990 perde il marito. Fino al 2021 vive in autonomia, circondata dall’affetto della famiglia, praticando una vita attiva, dagli aggiornamenti sulla politica e la cronaca agli allenamenti quotidiani con la propria cyclette a casa.

Dal febbraio 2022 Carmela è ospite dell’Istituto Bon Bozzolla, nella stessa struttura – un tempo adibita a ospedale – dove 78 anni fa partorì i suoi due gemelli. Oltre ai 4 figli, Carmela ha 9 nipoti e ben 10 pronipoti.